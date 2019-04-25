التحالف الدولي بقيادة أمريكا قتل 1600 مدني في الرقة السورية

ذكرت منظمة العفو الدولية، ومجموعة (إيروورز) لمراقبة الهجمات الجوية، اليوم الخميس، أن هجومًا دعمته الولايات المتحدة لطرد تنظيم داعش من معقله في مدينة الرقة السورية عام 2017، تسبب في مقتل أكثر من 1600 مدني، وهو رقم أعلى عشر مرات من الذي أقر به التحالف الدولي.

وقالت العفو الدولية و(إيروورز)، وهي منظمة مقرها لندن تأسست عام 2014 لمراقبة تأثير الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على داعش، إنهما أجرتا أبحاثًا لمدة 18 شهرًا بشأن القتلى المدنيين، منها شهران على الأرض في الرقة.

وأضافت المنظمتان: ”ما خلصنا إليه بعد كل ذلك، هو أن الهجوم العسكري الذي شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة، تسبب بشكل مباشر في مقتل أكثر من 1600 مدني في الرقة“.

وذكرتا أن الحالات التي وثقتاها تصل على الأرجح إلى حد انتهاك القانون الدولي الإنساني، ودعتا الدول الأعضاء في التحالف إلى تشكيل صندوق لتعويض الضحايا وأسرهم.

وسبق أن قال التحالف الدولي، إنه يتوخى الحذر الشديد لتفادي سقوط قتلى أو مصابين في صفوف المدنيين، وإنه يحقق في اتهامات له بفعل ذلك.