نائب إيراني يدعو لتقليد الدول العربية بتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان

قال البرلماني الإيراني، غلام علي أيمن آبادي، اليوم الخميس، إن بلاده بحاجة إلى تعديل قانون الانتخابات لضمان حق تمثيل فئات المجتمع وبالأخص المرأة، داعيًا سلطات بلاده إلى تعويض مقاعد المرأة بالبرلمان مثل أغلب الدول العربية، على حد تعبيره.

وأشار آبادي، في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية ”ايلنا“، إلى أن هناك العديد من المواد في قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل، وقال: ”إننا نشهد كلما تُجرى الانتخابات أن الجميع يشكو من وجود فراغات عديدة في قانون الانتخابات، إذ يجب أن تعدل هذه الفراغات بأسرع ما يمكن“.

وتأكيدًا على رأيه السابق، استشهد النائب الإيراني بالانتخابات البرلمانية لبلاده في عام 2015 حيث أكد أن الانتخابات الأخيرة شهدت نتائج سلبية بسبب عدم التنظيم والعجلة في إعداد القوائم.

وحول تخصيص البرلمان الإيراني مقاعد للمرأة، قال آبادي: ”يجب تخصيص نصيب للمرأة في انتخابات البرلمان، وعلينا أن نعوضها بامتيازات كما حاز عليها النواب الرجال في السابق، حيث إن هذا الأمر متداول في بقية الدول، فحتى في العديد من الدول العربية اليوم يخصصون أغلب مقاعدهم البرلمانية للمرأة“، بحسب ما ذكر تقرير وكالة ”ايلنا“.

وفي السياق، انتقدت عدد من النائبات الإيرانيات رفض البرلمان اقتراحًا بتخصيص نسبة من قوائم الانتخابات للمرأة في خضم تقديم اقتراحات بخصوص تعديل بعض مواد قانون الانتخابات.

ووفقًا لتقرير لوكالة الأنباء الرسمية ”ايرنا“، قدمت عدد من نائبات تكتل المرأة، في منتصف الشهر الجاري، مقترحًا بتخصيص سدس القوائم الانتخابية للمرأة، بينما رفض البرلمان هذا المقترح، بعد أن صوت 63 نائبًا فقط لصالح المقترح.

وتشمل مقاعد المرأة بالبرلمان الإيراني 17 مقعدًا فقط، إذ تأتي هذه النسبة من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتشريعية في ذيل قائمة الدول المسلمة، حيث تقع إيران في المرتبة الـ 180 من أصل 190 دولة من حيث تمثيل المرأة بالبرلمان، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للبرلمانات.