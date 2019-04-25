صحيفة إسرائيلية تكشف ضغوطًا أمريكية على ألمانيا لإعلان حزب الله جماعة إرهابية

كشفت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، أن السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل، يحث مسؤولي الحكومة الألمانية على إعلان حزب الله اللبناني الذي تدعمه إيران ”منظمة إرهابية“.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم الخميس، عن الصحيفة الإسرائيلية قولها، إن ”السفير الأمريكي في برلين يمارس ضغوطًا على الحكومة الألمانية، ويدفعهم باتجاه إعلان الجناح السياسي لحزب الله اللبناني منظمة إرهابية“.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زي هوفر، الشهر الماضي في مقابلة مع صحيفة ”دير شبيغل“، إن حزب الله جزء من الأحزاب السياسية في لبنان، وإن الاتحاد الأوروبي أضاف جناحه العسكري إلى قائمة الجماعات المحظورة.

وفي أحدث إجراء أمريكي ضد حزب الله، وضعت واشنطن يوم أمس الأربعاء، شخصين و3 كيانات بذريعة ربط حزب الله بقائمة العقوبات.

وفي شهر آذار/مارس من العام الماضي، حظرت بريطانيا داخل أراضيها أنشطة حزب الله اللبناني من جناحه السياسي والعسكري باعتباره ”مجموعة إرهابية“.