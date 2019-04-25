إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في سيرلانكا ”حتى إشعار آخر“

وقال رجل الدين ”بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس“، مضيفًا ”لن تُقام قداديس للمؤمنين حتى إشعار آخر“. واستهدفت الاعتداءات فنادق فخمة وكنائس كانت تحيي عيد الفصح.

في ذات الإطار، قال مصدران بالبنك المركزي السريلانكي إن السلطات رفعت اليوم الخميس حالة التأهب الأمني في البنك الذي يوجد مقره بالعاصمة كولومبو بعد أن أغلقت المبنى في أعقاب تحذير من تفجير وشيك.