بلغاريا تخصص 3.3 مليون دولار لتغطية احتياجات المسلمين

أعلنت حكومة بلغاريا تخصيص 5 ملايين و770 ألف ليف (نحو 3 ملايين و305 آلاف دولار)، لتغطية احتياجات الجماعات المسلمة في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة البلغارية، الأربعاء، فإن تخصيص 15 مليون ليف (حوالي 8 ملايين و591 ألف دولار)، جاء لتغطية احتياجات الكنيسة الأرثوذوكسية البلغارية.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، قوله: إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للجماعات الدينية.

وقرر البرلمان البلغاري في آذار/مارس الماضي إعطاء مهلة 10 سنوات لرئاسة دار إفتاء المسلمين في البلاد، من أجل أداء ديونها المتراكمة، والبالغة 8 ملايين ليف (حوالي 4 ملايين و581 ألف دولار).

يذكر أن هذا القرار (تخصيص دعم مالي للمسلمين)، الذي تقرر عبر التنسيق بين حزب ”مواطنون من أجل التطور الأوروبي“ (حاكم)، وحليفه في الحكومة حزب ”حركة الحقوق والحريات“، واجه انتقادات كبيرة من قبل الأحزاب القومية في البرلمان.

وبرر الحزب الحاكم هذا الدعم بتقليص نفوذ رئاسة الشؤون الدينية التركية على مسلمي البلاد، عبر دعمها الدائم لرئاسة دار إفتاء المسلمين.