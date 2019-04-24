مقتل عنصر من الحرس الثوري بمواجهات مع الأكراد غرب إيران

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء، إن أحد عناصر قوات الحرس الثوري لقي مصرعه فيما أصيب آخر بجروح خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم مع عناصر من جماعة بيجاك الكردية المعارضة.

وأفادت وكالة أنباء ”ألف نيوز“ الإيرانية، بأن عنصرًا من قوات الحرس الثوري لقي مصرعه فيما أصيب آخر بجروح خلال مواجهات مع عناصر مسلحة من تنظيم بيجاك في مرتفعات منطقة ”شاهو“ التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران.

وحزب ”بيجاك“ الذي تعتبره طهران ”جماعة إرهابية“، تنظيم كردي يطالب بحكم ذاتي للأكراد يعني اسمه بالكردية ”حزب الحياة الحرة لكردستان“، وهو امتداد لحزب العمال الكردستاني في إيران، ويقوم بين الحين والآخر بأعمال مسلحة ضد حرس الثورة الإيراني.

وفي 12 من أغسطس 2016، أعلنت جماعة بيجاك الكردية عن قيامها بعملية مسلحة تمكنت فيها من قتل 10 جنود إيرانيين من الحرس الثوري بمدينة كاميران في محافظة سنندج الإيرانية.

ويشن هجمات على إيران انطلاقًا من قواعد في منطقة جبلية بشمال العراق، وظهر حزب بيجاك على الساحة الإيرانية المعارضة خلال فترة قصيرة، فهو بدأ يتكون منذ عام 1999 من قبل لفيف من الشباب الكرد الجامعيين، الذين اتفقوا على تأسيس حركة سياسية في شرق كردستان، متأثرين بأفكار الزعيم عبد الله أوجلان.