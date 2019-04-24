ترامب يرسل ”جنودًا مسلحين“ إلى حدود المكسيك إثر حادث‎

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إرسال ”جنود مسلحين“ إلى الحدود؛ إثر وقوع حادث مع عسكريين مكسيكيين اتهمهم بأنهم قد يكونون متواطئين مع تجار مخدرات.

وغرّد ترامب على موقع تويتر ”قام جنود مكسيكيون مؤخرًا بعملية سلب ضد عناصر من حرسنا الوطني مع أسلحتهم، ومن المرجّح أنّه تكتيك لتشتيت الانتباه عن تجار مخدرات عند الحدود (…) سارعنا إلى إرسال جنود مسلحين إلى الحدود“.

واتهم ترامب المكسيك بـ“عدم فعل شيء عمليًا“ لتوقيف مهاجرين غير شرعيين وترحيلهم إلى دولهم.

وأشارت شبكة ”سي ان ان“ إلى حادث يعود إلى 13 نيسان/ابريل قرب كلينت في تكساس، قام خلاله نحو ستة جنود مكسيكيين بسلب جنديين أميركيين كانا يستقلان سيارة تعقّب، ونزعوا سلاح أحدهما.

ويرجح أنّ الحادث وقع في الجانب الأمريكي من الحدود.