”داعش“ ينشر مقطعًا مصورًا لمنفذي هجمات سريلانكا

نشر تنظيم ”داعش“ الإرهابي، الأربعاء، مقطعًا مصورًا في وكالة ”أعماق“ التابعة له، يعلن خلاله تبني التفجيرات الدموية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا راح ضحيتها 359 شخصًا.

وذكرت وكالة ”سايت“ المعنية بشؤون الإرهاب والاستخبارات أن المقطع المصور يظهر فيه 8 أشخاص، 7 منهم ملثمون، يتوسطهم رجل مكشوف الوجه، قيل عنه إن اسمه زهران هاشم، بحسب شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية.

Amaq News Agency, official mouthpiece of the ISIS releases video showing 7-8 terrorists pledging their allegiance to Abu Bakr al Baghdadi before attacking Sri Lanka. Those who blamed LTTE, either out of ignorance or to provide covering fire to ISIS…????this is proof. pic.twitter.com/JevhSyUMTB — Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) April 24, 2019

وزعم تنظيم ”داعش“ من خلال المقطع المصور أن الأشخاص الثمانية هم من نفذوا تفجيرات سريلانكا.

والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ“عيد الفصح“ في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.

ووفق أحدث حصيلة رسمية، أسفرت الهجمات، التي أعلن ”داعش“ الثلاثاء مسؤوليته عنها، عن مقتل 359 شخصًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 500 آخرين.

والإثنين، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيًا، من دول الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.

