”داعش“ ينشر مقطعًا مصورًا لمنفذي هجمات سريلانكا

نشر تنظيم ”داعش“ الإرهابي، الأربعاء، مقطعًا مصورًا في وكالة ”أعماق“ التابعة له، يعلن خلاله تبني التفجيرات الدموية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا راح ضحيتها 359 شخصًا.

وذكرت وكالة ”سايت“ المعنية بشؤون الإرهاب والاستخبارات أن المقطع المصور يظهر فيه 8 أشخاص، 7 منهم ملثمون، يتوسطهم رجل مكشوف الوجه، قيل عنه إن اسمه زهران هاشم، بحسب شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية.

Amaq News Agency, official mouthpiece of the ISIS releases video showing 7-8 terrorists pledging their allegiance to Abu Bakr al Baghdadi before attacking Sri Lanka.

Those who blamed LTTE, either out of ignorance or to provide covering fire to ISIS…????this is proof. pic.twitter.com/JevhSyUMTB

