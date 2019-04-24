مرافقو كيم جونغ أون يواجهون معضلة لدى وصوله روسيا (فيديو)

رغم أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا، اليوم الأربعاء، أُعدت بعناية إلا أنها عانت من خلل بسيط، حيث لم يتوقف قطاره المُدرع عند السجادة الحمراء التي مُدت لاستقباله في محطة فلاديفوستوك.

وقبل ذلك، قام المرافقون بسرعة فائقة بتنظيم المقابض التي سيلمها الزعيم أثناء خروجه من القطار.

وبث التلفزيون الرسمي الروسي وصول كيم لحضور قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة.

وانتظر المسؤولون الروس بصبر أثناء تراجع القطار إلى جانب اثنين من المساعدين الكوريين الشماليين يحملان لوحًا وضعاه بعد ذلك لسد الفجوة بين القطار والرصيف.

ونزل كيم مبتسمًا، يرتدي معطفًا وقبعة أسودين، على الرصيف ليستقبله المسؤولون الروس متأخرًا دقيقة تقريبًا؛ بعد أن اضطر القطار للرجوع بضعة أمتار لضمان أن يفتح باب كيم عند السجادة الحمراء أمام مستقبليه.