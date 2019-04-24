رئيس سيريلانكا يدعو وزير الدفاع والمفتش العام للشرطة للاستقالة

دعا الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، وزير الدفاع والمفتش العام للشرطة بالبلاد، إلى تقديم استقالتهما، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك في أعقاب هجمات دامية، الأحد الماضي، في سيريلانكا، استهدفت كنائس وفنادق، راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

وأورد موقع ”نيوز فيرست“ الإخباري المحلي في نبأ عاجل نقلًا عن مصادر أن رئيس سريلانكا دعا كلًّا من وزير الدفاع، روان ويجواردين، والمفتش العام للشرطة، بوجيث جيا سوندارا، بتقديم استقالتهما.

والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ“عيد الفصح“ في سريلانكا، التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.

ووفق أحدث حصيلة رسمية، أسفرت الهجمات عن مقتل 359 شخصًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 500 آخرين.

والاثنين، كشفت السلطات السريلانكية، أن من بين القتلى 39 أجنبيًّا، من دول الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.