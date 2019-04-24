سريلانكا تكشف تفاصيل جديدة عن التفجيرات ”الإرهابية“ التسعة

قالت الشرطة في سريلانكا، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات عقب تفجيرات كولومبو ”الإرهابية“، أكدت وجود 9 مفجرين انتحاريين، بينهم امرأة، وتم تحديد هوية ثمانية منهم حتى الآن.

وأوضحت مصادر رسمية مطلعة أن نحو 60 شخصًا في المجمل اعتقلوا في سريلانكا فيما يتصل بتفجيرات عيد القيامة.

وقال لاكشمان كيريلا، رئيس برلمان سريلانكا، اليوم إن أكثر من 60 شخصًا اعتقلوا منذ سلسلة التفجيرات التي راح ضحيتها 359 شخصًا.

وقال نائب وزير الدفاع في سريلانكا، اليوم الأربعاء، إن زعيم جماعة إسلامية محلية نفذت تفجيرات سريلانكا، انتحر في فندق ”شانجري لا“.

وتشير المعلومات إلى أن هجمات عيد القيامة جرى التخطيط لها طوال سبع أو ثماني سنوات على الأقل.

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية في سريلانكا إن واشنطن لم يكن لديها معرفة مسبقة بتفجيرات عيد القيامة ولم تقدم أي تحذيرات، لكنها تعتقد الآن أن هناك مخططات إرهابية مستمرة.

ولفتت ألاينا تبليتز إلى أن من الواضح أن عدم رصد التحذيرات من الهجمات سببه أوجه قصور في نظام سريلانكا، محذرة من هجوم للإرهابيين دون سابق إنذار تكون الأهداف النموذجية فيه هي التجمعات الكبيرة والأماكن العامة.

وتابعت السفيرة قولها إن أمريكا تجري تحقيقات مشتركة مع سريلانكا بشأن التفجيرات تتضمن مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأضافت: ”في ظل التنسيق وحجم الهجمات في سريلانكا فلا بد من التحقيق في ضلوع جماعات من الخارج مثل داعش“.