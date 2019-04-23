نتنياهو يتعهد بإطلاق اسم ترامب على ”مستوطنة“ في الجولان  السوري المحتل

تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مستوطنة في الجولاني السوري المحتل.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال زيارة أجراها للجولان: ”أعتزمُ تسمية مدينة (مستوطنة) في هضبة الجولان، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب“.

وأضاف: ”من الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس الأمريكي من خلال تسمية قرية أو مدينة باسم دونالد ترامب، ستقام في الجولان، وسأقدم الخطة إلى الحكومة قريبًا“.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في آذار /مارس الماضي، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وتعتبر الأمم المتحدة، المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومرتفعات الجولان، غير شرعية.

ورفضت معظم دول العالم ، الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز فرص العنف وتنهي الأمل في تحقيق السلام.