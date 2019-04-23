حزب بريطاني جديد رافض لـ“بريكست“ يطلق حملته للانتخابات الأوروبية

أطلق حزب ”التغيير البريطاني“، أحد أحدث الأحزاب السياسية في البلاد، اليوم الثلاثاء، حملته للانتخابات الأوروبية المقررة في أيار/مايو.

وقالت زعيمة الحزب هيدي آلن، في تصريحات صحفية من مدينة بريستول (جنوب غرب)، إن حزبها يعتبر نفسه ”تحالفًا من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت إلى أن الحزب، ”يستطيع جمع كافة الأصوات المعارضة لخروج البلاد من الاتحاد، من جميع الخلفيات السياسية“.

وأسس الحزب 11 نائبًا برلمانيًا منشقًا عن حزبي العمال والمحافظين، في فبراير/شباط.

وقالت آلن: ”لقد تركنا أحزابنا السياسية للحيلولة دون سقوط بلادنا.. نحن اليوم حزب يمثل تحالف البقاء (في الاتحاد) بهذه الانتخابات الأوروبية“.

واعتبرت الانتخابات الأوروبية المقبلة، ”فرصة لإرسال أوضح رسالة ممكنة“.

وأضافت: ”نطالب بإسماع صوت الشعب والحق بتدشين حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. نحن لسنا خائفين من قول ذلك بكل وضوح ”.

وفي السياق، كتب تشوكا أمونا، الشريك المؤسس للحزب، مقالًا نشرته صحيفة ”إفنينغ ستاندارد“ المحلية، وصف فيه الانتخابات الأوروبية القادمة بأنها ستكون ”نقطة تحول تاريخية“ للأمة البريطانية.

وقال: ”هناك طريقان مفتوحان لنا، أحدهما يبعدنا عن أصدقائنا وشركائنا لنغرق أكثر في سياسة الانقسام، وآخر يضع حدًا لهذه المرارة ويتمسك بالانفتاح والتنوع الذي يصب في مصلحة المملكة المتحدة بأفضل شكل“.

ومن المقرر أن تشارك المملكة المتحدة في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار، وذلك بعد أن اتفق الاتحاد وبريطانيا على تمديد مهلة الخروج حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.