مصادر: المخابرات الهندية حذرت سريلانكا قبل ساعات من هجمات عيد القيامة الدامية 

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن مسؤولي المخابرات السريلانكية وصلتهم إخبارية بأن متشددين يوشكون على شن هجوم، وذلك قبل ساعات من التفجيرات الانتحارية التي أسفرت الأحد عن مقتل أكثر من 300 شخص في عيد القيامة.

وقال مصدر حكومي هندي، إن ضباط مخابرات هنودًا اتصلوا بنظرائهم السريلانكيين قبل ساعتين من أول هجوم للتحذير من تهديد محدد لكنائس.

وصرح مصدر دفاعي في سريلانكا بأن تحذيرًا وصل ”قبل ساعات“ من أول هجوم.

وقال أحد المصادر السريلانكية، إن الهنود أرسلوا تحذيرًا أيضًا مساء السبت. فيما أشار المصدر الحكومي الهندي إلى أن رسائل مشابهة أُرسلت لضباط مخابرات سريلانكيين في الرابع من أبريل/ نيسان وفي العشرين من الشهر نفسه.