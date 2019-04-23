ترامب: على ”نيويورك تايمز“ الركوع وطلب المغفرة مني

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، نقدًا لاذعًا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ والصحفي بول كروغمان، متهمًا إياه بكتابة أمور خاطئة وغير دقيقة عنه.

وقال ترامب في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”فقد بول كروغمان من صحيفة نيويورك تايمز ذات الأخبار المزيفة، كما هي التايمز أيضًا، مع كتاباته الخاطئة وغير الدقيقة بتاتًا عني، إنه مهووس بالكراهية كما أن الآخرين مهووسون بمتابعة حماقته لقد قال إن السوق سينهار… ”.

وأضاف: ”أتساءل ما إذا كانت نيويورك تايمز سوف تعتذر لي للمرة الثانية، بعدما فعلوها سابقًا بعد انتخابات 2016، ولكن هذه المرة يجب أن يكون الاعتذار أكبر وأفضل بكثير، حيث سيتعين عليهم الركوع وطلب المغفرة، إنهم حقًا أعداء للشعب“.

وأردف في تغريدة أخرى: “ لقد ذهب الديمقراطيون الراديكاليون اليساريون مع قادتهم في وسائل الإعلام المزيفة بجنون، أعتقد أن هذا يعني أن أجندة الجمهوريين تعمل. ترقبوا المزيد!“.

وسخر من طريقة تعامل الإعلام معه قائلًا: “ في ”الأيام الخوالي“ إذا كنت رئيسًا وكان لديك اقتصاد جيد، فأنت محصن أساسًا من النقد، إنه الاقتصاد الغبي، الآن لدي كرئيس ربما أعظم اقتصاد في التاريخ، وهذا لا يعني شيئًا لوسائل الإعلام الرئيسية، لكنه سيبقى“.