أبوهما تاجر توابل ثري.. شقيقان ضمن منفذي تفجيرات سريلانكا

نفذ شقيقان مسلمان التفجيرين الانتحاريين، اللذين استهدفا فندقين، ضمن الاعتداءات التي وقعت في سريلانكا، يوم الأحد، وأودت بأكثر من 320 شخصًا، وفق ما أفاد مصدر قريب من التحقيق.

والشقيقان هما نجلا تاجر توابل ثري من كولومبو، وفجرا نفسيهما فيما كان نزلاء فندقي شانغري-لا وسينامون غراند ينتظرون دورهم لتناول الفطور، وفق المصدر.

وكشف المصدر عن مخطط تم إحباطه لاستهداف فندق رابع في سلسلة التفجيرات التي استهدف كنائس وفنادق فخمة.

وقال ضابط تحقيق إن الشقيقين اللذين لم يكشف اسميهما، كانا في أواخر العشرينات من العمر، وقاما بتشكيل ”خلية عائلية“ خاصة بهما، وكانا عضوين في جماعة التوحيد الوطنية التي يعتقد أنها بايعت داعش.

وسلطت التفجيرات الضوء أيضًا على المخاوف إزاء الخلافات داخل حكومة سريلانكا، وما إذا كانت قد حالت دون اتخاذ إجراء كان يمكن أن يحول دون وقوع الهجمات.

وكانت الحكومة قد وصلتها إخبارية من الهند الشهر الجاري، عن احتمال تعرض كنائس لهجوم تنفذه جماعة التوحيد الوطنية المحلية.

ولم يتضح ما اتخذ من إجراءات ردًّا على ذلك. وقال وزير حكومي أمس الإثنين، إنه لم يتم إبلاغ رئيس الوزراء ويكرمسينغ بالتحذير، وإنه منع من حضور اجتماعات أمنية كبيرة بسبب خلافه مع الرئيس مايثريبالا سيريسينا.

وكان الرئيس قد أقال ويكرمسينغ العام الماضي، قبل أن يضطر لإعادته تحت ضغط من المحكمة العليا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في نشرة سفر إن ”جماعات إرهابية“ تخطط لهجمات محتملة في سريلانكا، والأهداف يمكن أن تكون مناطق سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات.

وحذرت السفارة الصينية في سريلانكا رعاياها من السفر إلى سريلانكا في المستقبل القريب بسبب ”مخاطر أمنية كبيرة“.