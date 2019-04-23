إيران تحذر من خطر سياسات ترامب على الأمن العالمي

اعتبر وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعرض الأمن العالمي للخطر.

جاء ذلك خلال وصوله، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا للمشاركة بالمؤتمر الأمني الثامن في موسكو.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن العميد حاتمي قوله : إن ”سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض الأمن العالمي للخطر، وتنتهك القانون الدولي“، مضيفًا أن ”العالم يواجه اليوم تهديدات خطيرة، مثل القمع وانتهاك المبادئ الإنسانية، والقواعد الدولية للأمن العالمي“.

وأوضح أنه ”سيناقش القضايا الثنائية والدولية في هذه الاجتماعات الدولية“، مبينًا أنه ”سيعقد اجتماعًا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو“.

وفي بيان عن أهمية مؤتمر موسكو الأمني، قال حاتمي: ”تعتبر هذه القمة فرصة جيدة للمسؤولين من مختلف الدول، وخاصة في مجال الدفاع والأمن، لعرض مختلف قضايا الأمن العالمي مع بعضهم البعض“.

ومن المقرر أن يلقي العميد أمير حاتمي كلمة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي يبدأ أعماله اليوم الثلاثاء ولمدة يومين، كما سيلتقي وزير الدفاع الإيراني على هامش هذا المؤتمر مع نظرائه والمسؤولين الأمنيين والعسكريين لمختلف الدول المشاركة في المؤتمر“.

يذكر أن مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي يعقد في موسكو، بمشاركة وزراء دفاع ورؤساء هيئات أركان وكبار القادة العسكريين والدوليين والمسؤولين الدوليين لأكثر من 80 بلدًا.