رئيس سريلانكا يوسع صلاحيات الجيش غداة تفجيرات دامية

منح رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، قوات الجيش صلاحيات واسعة تخولها باعتقال واحتجاز أي مشتبه به محتمل، غداة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق راح ضحيتها 290 شخصًا على الأقل.

وقال مكتب الرئيس السريلانكي، في بيان له، إن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليلة الإثنين، مع استمرار سريان حظر التجوال الذي يبدأ في الثامنة مساء.

وانتشرت القوات المسلحة في شوارع العاصمة كولومبو، التي بدت معظمها مهجورة، حيث أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها بعد 8 تفجيرات هزت البلاد بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح أمس الأحد.

وكانت قوانين منحت للجيش صلاحيات تابعة لجهاز الشرطة قد ألغيت في نهاية الحرب الأهلية في سريلانكا في 2009.