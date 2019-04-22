أفغانستان.. المحكمة العليا تسمح لـ“غني“ بالبقاء رئيسًا حتى الانتخابات

قال مسؤولون، إن المحكمة العليا في أفغانستان، قضت بإمكانية بقاء الرئيس أشرف غني في منصبه حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة، والمقرر إجراؤها بعد انتهاء ولايته الشهر المقبل.

وتأجلت الانتخابات، التي كان من المفترض أن تجرى في أبريل/نيسان هذا العام، مرتين لإتاحة المزيد من الوقت لتنظيم الاقتراع.

وكان التأجيل الأول حتى يوليو/ تموز، والثاني حتى 28 سبتمبر/ أيلول، أي بعد انقضاء ولاية غني بكثير، إذ تنتهي رسميًا يوم 22 مايو/ أيار.

ووسط انقسام متزايد في كابول، طالب ساسة من المعارضة بتنحيه فور انتهاء ولايته وإفساح المجال لحكومة مؤقتة للإشراف على محادثات السلام مع حركة ”طالبان“، واستبعد غني هذا الخيار في ظل سعيه لولاية ثانية.

وأكد مسؤولون حكوميون، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، قرار المحكمة.

وقال المكتب الإعلامي للقصر الرئاسي في بيان، إن بقاء الحكومة في السلطة لستة أشهر أخرى يتماشى مع ما حدث قبل انتخابات عامي 2009 و2014.