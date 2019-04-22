الموفد الأمريكي إلى أفغانستان يزور كابول والدوحة في مسعى لإحياء عملية السلام

المصدر: ا ف ب

أعلنت الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن موفد الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، سيعود إلى كابول والدوحة في محاولة لإحياء عملية السلام الشاقة مع حركة ”طالبان“.

وستقوده جولته الجديدة التي تستمر حتى 11 أيار/مايو إلى بريطانيا وروسيا والهند وباكستان سعيًا إلى حشد دعم دولي للجهود الأمريكية لإنهاء نزاع عمره 18 عامًا.

وبدأت إدارة دونالد ترامب، الصيف الماضي مفاوضات مباشرة غير مسبوقة مع ”طالبان“، وتحدث خليل زاد منتصف آذار/مارس عن ”تقدم فعلي“ إثر جولة مفاوضات في قطر.

لكن الآمال تبددت الأسبوع الماضي بعدما أرجىء حتى إشعار آخر اجتماع كان مقررًا بين طالبان وممثلين للحكومة الأفغانية في الدوحة، والسبب المعلن للخلاف الوفد الموسع جدًا الذي كانت تعتزم كابول إيفاده إلى اللقاء.

ورفضت ”طالبان“ حتى الآن التفاوض مباشرة مع السلطات الأفغانية بحجة أنها ”دمية“ في أيدي الأمريكيين.

والسبت، تشاور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيًا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، داعيًا كل الأطراف إلى ”التوصل لاتفاق حول المشاركين“ في الحوار الأفغاني بحيث يبدأ ”في أقرب وقت“.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الموفد الأمريكي سيجدد هذه الدعوة عند زيارته كابول.

وأضافت أنه سيحض في الدوحة ”طالبان“، ”على المشاركة في حوار أفغاني جامع“ من دون أن توضح ما إذا كان سيشارك في جولة مفاوضات رسمية جديدة معهم.

وفي مقابلة مع ”فرانس برس“ أجريت في الدوحة، أكد المتحدث باسم طالبان للشؤون السياسية سهيل شاهين، السبت، أن ”الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن ستتطرق إلى البرنامج الزمني لانسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان“.