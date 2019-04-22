هل يفكر ترامب بالتدخل العسكري ضد إيران؟

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تخطط ولا تسعى لإحداث انقلاب أو التدخل عسكريًّا في إيران، لكنها تتطلع إلى قيادة جديدة في إيران، التي لا يوجد في نظامها الراهن أي شخص معتدل.

جاء ذلك في تقرير خاص انفردت به اليوم، الاثنين، شبكة ”أكسيوس“ الأمريكية، عرضت فيه جوانب مما دار في اجتماع مغلق جرى يوم الاثنين الماضي، جمع بومبيو مع 15 قياديًّا من ”جمعية العلاقات الإيرانية الأمريكية“ التي تعمل لتطبيع العلاقات بين البلدين، في قاعة الرينيسنس بفندق دالاس بواشنطن.

توقيت الاجتماع

”أكسيوس“ قالت إن معلومتها عن الاجتماع المغلق أخذتها من ثلاث شخصيات شاركت فيه، وأضافت أن وزارة الخارجية الامريكية امتنعت عن التعقيب على هذه المعلومات.

ويأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي يستعد فيه بومبيو للإعلان، اليوم الاثنين، عن أسماء الدول التي لن تجدد لها الإدارة الأمريكية فترة السماح باستيراد النفط من إيران.

وحسب التسريبات، سئل بومبيو في الاجتماع: أين ستذهب الأمور بينكم وبين إيران إذا لم يحصل تغيير في النظام بطهران؟ فأجاب: نحن حريصون على أن لا نستخدم لغة ”تغيير النظام“. مضيفًا أن إدارة الرئيس ترامب لن تتدخل عسكريًّا في إيران.

وسئل الوزير الأمريكي أيضًا: هل جرى لديكم في الإدارة الأمريكية بحث موضوع الانقلاب العسكري في إيران؟ فأجاب مازحًا: حتى لو بحثنا الموضوع، هل تتصورون أنني سأبلغكم بذلك؟ وهو جواب قال تقرير ”أكسيوس“ أنه أثار موجة من الضحك.

منح إيران فرصة

وطلب بومبيو سؤالاً آخر حول أن يصف موقف الإدارة الأمريكية من النظام الايراني، فأجاب: هدفنا أن نمنحهم الفرصة. نخلق الفرصة ونساعدهم انتقاليًّا لينفذوها.

مضيفًا أن مصلحة الولايات المتحدة هي أن تكون لإيران قيادة غير موسومة بالتوجهات الثورية. مشيرًا الى أن ترامب لو كان رئيسًا للولايات المتحدة (مكان باراك أوباما) أيام الانتفاضة الشعبية الإيرانية (2009)، لكان تصرف بطريقة مختلفة عن التي تصرف بها أوباما، دون أن يوضح بومبيو كيف.

سئل أيضًا إن كانت إجراءات المقاطعة الأمريكية ضد إيران لن تؤثر على حياة الشعب الإيراني فقال: لا يوجد ضمانات لذلك .

كذلك نأى بومبيو بنفسه، هو والرئيس ترامب، عن التنسيق والتأييد لمجموعات المعارضة الإيرانية في الخارج، التي يشاع أنها على علاقة جيدة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.