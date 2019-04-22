سريلانكا تفرض حظر التجول ليلا في العاصمة كولومبو

قالت وزارة الإعلام في سريلانكا، إن السلطات أمرت بفرض حظر تجول في العاصمة كولومبو ليوم ثان، من الساعة الثامنة من مساء الاثنين ،14:30 بتوقيت غرينتش إلى ال4 فجرًا الثلاثاء، 22:30 بتوقيت جرينتش.

وتجري قوات الأمن عمليات تفتيش في أنحاء متفرقة على مستوى البلاد، للبحث عمن يقفون وراء تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، وأسفرت عن مقتل 290 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين.

وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بما يسمى “عيد القيامة“، دون أن تتبنّى أية جهة المسؤولية عنها، حتى الساعة.

يشار إلى أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، في حين يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي 21 مليون نسمة (5.7%).