الأحزاب المتشددة تبدأ مشاوراتها مع نتنياهو متمسكة برفض الدولة الفلسطينية

تبدأ الأحزاب اليمينية المتشددة في إسرائيل، يوم الاثنين، مشاوراتها مع حزب ”الليكود“ لبحث الدخول في ائتلاف مع حزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من عدمه.

وتتمسك تلك الأحزاب بمطلبين أساسيين مقابل الدخول في حلف نتنياهو، وهما إخلاء مستوطنات الضفة الغربية وعدم الاعتراف بأي دولة فلسطينية، بحسب ما ذكرت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ العبرية. كما تطالب تلك الأحزاب المنضوية تحت ما يسمى “ اتحاد أحزاب اليمين“، بتعديل قانون الحصانة، بحيث لا يكون بالإمكان محاكمة عضو كنيست.

ويتوقع أيضًا أن يطالب ”اتحاد أحزاب اليمين“ بالحصول على حقيبتين وزاريتين، هما القضاء والتربية والتعليم، وسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، ومنعها من إلغاء قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية سنها الكنيست، وذلك في غضون 60 يومًا بعد بدء دورة الكنيست الجديدة.

وسيقدم الاتحاد قائمة مطالبه إلى الوزير ياريف ليفين الذي يرأس فريق التفاوض في ”الليكود“ الأسبوع المقبل، عقب انتهاء عطلة عيد الفصح، والتي سيكون بينها تعديل قانون الحصانة والعودة إلى صيغته قبل العام 2005.

وسيطرح الاتحاد هذا التعديل فور بدء أعمال الكنيست الـ21، وينص على رفع الحصانة عن عضو كنيست فقط في حال صوتت أغلبية أعضاء الكنيست على رفعها.

ويتوقع أن يرحب حزب الليكود بهذا الشرط، لأنه يعني تمتع زعيمه ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحصانة مطلقة كهذه.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قدم لائحة شبهات ضد نتنياهو في قضايا فساد جنائي، تشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي حال تعديل قانون الحصانة البرلمانية، فإن هذا يعني أنه لن يكون بالإمكان تقديم نتنياهو إلى المحاكمة، وسيكون لأعضاء الائتلاف الحكومي أغلبية مطلقة في لجان الكنيست، ولذلك فإن إقرار قانون كهذا شبه مؤكد.