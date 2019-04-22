بدء الجلسة الرابعة لمحاكمة شقيق روحاني بتهم الفساد والرشوة

عقدت المحكمة الخاصة بموظفي الدولة في إيران، اليوم الاثنين، الجلسة الرابعة لمحاكمة ”حسين فريدون“ شقيق الرئيس حسن روحاني بتهم تتصل بالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال.

وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن ”الجلسة الرابعة لمحاكمة حسين فريدون بدأت في المحكمة الخاصة بموظفي الدولة“، مضيفة أن ”قاضي علي شاه رئيس الشعبة 1057 بمحكمة موظفي الدولة هو من يتولى محاكمته“.

ونقلت الوكالة عن مصادر قضائية خاصة قولها إن ”المحكمة غير علنية“، وكانت آخر جلسة عقدت لمحاكمة حسين فريدون في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي.

وكان مصدر في السلطة القضائية الإيرانية، رجح في آذار/مارس، إصدار حكم شديد ضد ”فريدون بتهم الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال“.

وذكر المصدر لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني أنه ”يجري التحقيق بشأن ملفات الفساد بحق حسين فريدون خصوصًا فيما يتعلق بالرشوة وغسيل الأموال التي بلغت ملايين الدولارات“.

وقال إنّ ”حسين فريدون قدم استشارات فعالة لنقل المسؤوليات إلى البنوك وغيرها من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد للأفراد، مقابل مبالغ ضخمة من المال دفعت له“، مشيرًا إلى أن ”أحد مبالغ الرشوة وغسيل الأموال التي تلقاها حسين فريدون بقضية واحدة بلغت نحو مليون دولار أمريكي“.

وأشار إلى أنه ”من المتوقع أن تصدر أحكام قاسية بحق شقيق الرئيس الإيراني“، موضحًا أن ”حسن روحاني لم يعترض على تقارير النيابة العامة بعد الاطلاع على محتويات القضية المرفوعة ضد حسين فريدون“.

وجرى اعتقال حسين فريدون في منتصف تموز/يوليو 2017، بتهمة جرائم مالية، والتحقيق معه بشأن عمليات اختلاس بملايين الدولارات.

وفي الـ 10 من أيلول/سبتمبر الماضي، كشفت مصادر إيرانية، عن فضيحة جنسية لـ“حسين فريدون“، عبر قيامه بعلاقة غير مشروعة مع المخرجة السينمائية والناشطة السياسية ”مريم إبراهيم وند“ التي تبلغ من العمر 27 عامًا.