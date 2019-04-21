مصرع 5 جنود في انفجار لغم شمال النيجر

لقي 5 جنود مصرعم في النيجر، إثر انفجار لغم مزروع، أثناء عبور سيارة عسكرية من منطقة تاهوا شمال البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن انفجار اللغم في منطقة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي، أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين.

وذكرت وسائل الإعلام أن سلطات النيجر فرضت في منطقة تاهوا حالة الطوارئ منذ مارس/ آذار عام 2017.

وتأتي خطوة فرضت حالة الطوارئ في المنطقة المذكورة، بسبب نشاط المجموعات الإرهابية فيها.

ومنذ عام 2013، تتعرض مناطق شمال النيجر إلى هجمات من قِبل مجموعات إرهابية تنشط في مالي وبوركينافاسو.