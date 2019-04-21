حكومة سريلانكا: لم نتخذ الاحتياطات الكافية لمنع الهجمات رغم تحذيرنا مسبقًا‎

كشف رئيس وزراء سريلانكا، ”رانيل ويكرمسينغ“ مساء الأحد، أن حكومة بلاده ”تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل، لكن لم يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنعه“، بالتزامن مع ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات التي ضربت البلاد اليوم لأكثر من 218 قتيلًا.

ونقل موقع ”نيوز فيرست“ المحلي عن ويكرمسينغ، في تعليقه على الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق، أن ”الشرطة ستصدر بيانًا حول الأشخاص المسؤولين عن الهجوم بعد إتمام التحقيقات“.

وأضاف أن ”معلوماته تشير إلى أن منفذي الهجوم من السكان المحليين“، لافتًا إلى أن ”السلطات ستحقق في ما إذا كان منفذو الهجوم تلقوا مساعدة من الخارج أم لا“.

وأسفرت ثماني هجمات في سريلانكا عن مقتل ما لايقل عن 218 شخصًا، بينهم 35 أجنبيًا، حسب متحدث باسم المستشفى الوطني في البلاد.

وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ“عيد القيامة“، دون أن تتبنّ أي جهة المسؤولية عنها.

يشار أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، في حين يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون من إجمالي 21 مليون نسمة 5.7%.