رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارته لإيران من مرقد شيعي‎‎ (صور)

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى مدينة مشهد الواقعة شمال شرق ايران، واستهل زيارته بالتوجه الى مرقد علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة لدى الشيعة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن طائرة رئيس الوزراء الباكستاني وصلت مساء يوم الأحد الى مطار مدينة مشهد الدولي.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن عمران خان توجه فور وصوله إلى مدينة مشهد عاصمة إقليم خراسان الرضوي، إلى مرقد علي بن موسى الرضا حيث أدى مراسم الزيارة.

وأوضحت أن ”عمران خان اجتمع مع سادن العتبة الرضوية أحمد مروي“، وأكد خلال اللقاء حرص بلاده لرفع علاقاتها مع ايران، مشيرًا إلى أن ”باكستان تمر بمرحلة صعبة ونريد إدارة البلاد وفقًا للمبادئ والتعاليم النبوية“.

وبدوره أعرب سادن العتبة الرضوية عن بالغ ترحيبه برئيس الوزراء الباكستاني وزيارته مرقد الإمام الرضا، مبينًا أن ”تطوير العلاقات بين إيران وباكستان سوف يقضي على المؤامرات“.

وقال مروي إن ”الروابط التي تجمع بين الشعبين الباكستاني والإيراني أوسع من علاقات الجوار، وإنما هي علاقات أخوية ولاسيما أن مودة الشعبين للإمام علي بن موسى الرضا توفر أكبر فرصة لتقوية التعامل والتواصل بينهما“.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى العاصمة طهران يوم غد الاثنين للقاء الرئيس حسن روحاني والمرشد علي خامنئي.

ومن المتوقع أن يجري التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي ستركز على القضايا الأمنية والاقتصادية.

وتطالب طهران باكستان بضبط الحدود الواسعة بين البلدين وملاحقة المعارضين وفي مقدمتهم تنظيم جيش العدل البلوشي، الذي يشن بين الحين والآخر هجمات ضد القوات الإيرانية من الأراضي الباكستانية.