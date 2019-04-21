خامنئي يعيّن اللواء سلامي قائدًا للحرس الثوري‎‎ خلفًا لمحمد جعفري

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء الأحد، تعيين اللواء حسين سلامي قائدًا للحرس الثوري خلفًا لمحمد علي جعفري.

وقال بيان لخامنئي الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، إنه ”في ظل التغييرات الجارية، تم تعيين اللواء حسين سلامي قائدًا للحرس الثوري الإيراني“.

يذكر أن اللواء سلامي كان يشغل منصب نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الذي صنفته الولايات المتحدة في أبريل/ الجاري منظمة إرهابية.

وللحرس الثوري العديد من القوات التابعة له، أبرزها قوة فيلق القدس الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني، ويتولّى دعم الجماعات المسلحة في المنطقة التي تعمل وفق مشروع تصدير الثورة الإيرانية.