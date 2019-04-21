داعش يتبنى هجوم ”وزارة الاتصالات“ في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن هجوم استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما ذكرت وكالة ”أعماق“ التابعة للتنظيم، يوم الأحد.

وبدأ الهجوم الذي وقع أمس السبت، بانفجار نفذه انتحاري عند مدخل المبنى متعدد الطوابق الذي يضم وزارة الاتصالات أعقبه دخول 3 مسلحين للمقر.

وقتلت قوات الأمن المهاجمين الثلاثة في تبادل لإطلاق النار، كما أجلت قوات الأمن أكثر من 2800 أفغاني من مبان حكومية.

ومن بين القتلى 4 مدنيين و3 من أفراد الشرطة كما أصيب 8 مدنيين آخرين.

وتنشط جماعة تابعة للتنظيم المتشدد تدعى (الدولة الإسلامية-ولاية خراسان) في البلاد منذ 2015 وتقاتل حركة طالبان أيضًا إضافة للقوات الأفغانية والأمريكية.

ومن الصعب تحديد عدد متشددي التنظيم في أفغانستان لأن ولاءاتهم تتغير باستمرار لكن الجيش الأمريكي يقدر العدد بنحو ألفين.