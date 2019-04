انفجار جديد يهز العاصمة السريلانكية وأنباء عن قتيلين (فيديو)

قالت الشرطة في سريلانكا، اليوم الأحد، إن انفجارًا سابعًا، وهو الرابع في فندق، هز العاصمة بعد وقوع 6 انفجارات في فنادق وكنائس في وقت سابق من اليوم قتل فيها ما يقرب من 185 شخصًا.

واستهدف الهجوم، مدينة ”ديهيوالا“ التي تقع قرب العاصمة ”كولومبو“، ووقع في فندق قرب حديقة الحيوان، بعد ساعات من 6 انفجارات استهدفت 3 كنائس إحداها في كولومبو، و3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها.

ونقل موقع ”نيوز فيرست“ المحلي عن مدير مستشفى بلدة ”ذا كالوبويلا“، جنوب كولومبو، أنّ الهجوم السابع ”أسفر عن مقتل شخصين حتى الساعة الـ(9:10 ت.غ)“.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز ”وقع انفجار في فندق في دهيوالا قرب حديقة الحيوان“ مشيرًا إلى أن التفاصيل لم تتضح بعد.

