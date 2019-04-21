مئات القتلى والجرحى بانفجارات طالت كنائس وفنادق في سريلانكا (صور وفيديو)

أفادت وسائل إعلام سريلانكية، اليوم الأحد، بوقوع عدة انفجارات في كولومبو، ما أسفر في حصيلة أولية عن وقوع 50 قتيلاً على الأقل وإصابة المئات.

???? ALERTE INFO – #SriLanka : Deux explosions ont frappé deux églises à #Colombo et à #Negombo ce dimanche de Pâques. Au moins 20 personnes ont été tuées et il y aurait au moins 160 blessés (médias locaux)."pic.twitter.com/28oxYtCQTL — FranceNews24 (@FranceNews24) April 21, 2019

وقال مدير مستشفى كولومبو الوطني في سريلانكا إن الانفجار أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة 280 على الأقل.

وقالت مصادر سياسية تعقيبًا إن انفجارات قوية، أصابت كنيستين سريلانكيتين وفندقين بكولومبو، فيما توقعت مصادر أخرى أن 6 انفجارات وقعت صباح اليوم في مناطق مختلفة.

وجاء في نداء باللغة الإنجليزية نشرته كنيسة ”سان سيباستيان“ في ”نيغومبو“ في صفحتها على فيسبوك: ”اعتداء على كنيستنا، نرجوكم أن تاتوا لمساعدتنا إن كان أفراد من عائلتكم فيها“.

Sad horrible news from #Colombo #SriLanka coward terrorist act killed many …

Terrorist knows only colour of blood, they don't have any religion of God

pic.twitter.com/nd0kC6NjOC — Nishant̵̨͇̻͕̬̩̪̾ ???? (@2dnishant) April 21, 2019

من جهتها، قالت مصادر بالشرطة إن انفجارات وقعت في كنيستين وفندقين بسريلانكا في عيد القيامة، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

ويقع الفندقان وإحدى الكنيستين في العاصمة كولومبو في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.

وقال مصدر في فريق المفرقعات بالشرطة إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان انتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، مضيفاً: “ فرقنا تشارك في نقل الضحايا“.

وأكدت مصادر من فندقين سياحيين بارزين في كولومبو التفجيرات ولكنها لم تذكر أي تفاصيل، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.