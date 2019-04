مئات القتلى والجرحى بانفجارات طالت كنائس وفنادق في سريلانكا (صور وفيديو)

أفادت وسائل إعلام سريلانكية، اليوم الأحد، بوقوع عدة انفجارات في كولومبو، ما أسفر في حصيلة أولية عن وقوع 50 قتيلاً على الأقل وإصابة المئات.

وقال مدير مستشفى كولومبو الوطني في سريلانكا إن الانفجار أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة 280 على الأقل.

وقالت مصادر سياسية تعقيبًا إن انفجارات قوية، أصابت كنيستين سريلانكيتين وفندقين بكولومبو، فيما توقعت مصادر أخرى أن 6 انفجارات وقعت صباح اليوم في مناطق مختلفة.

وجاء في نداء باللغة الإنجليزية نشرته كنيسة ”سان سيباستيان“ في ”نيغومبو“ في صفحتها على فيسبوك: ”اعتداء على كنيستنا، نرجوكم أن تاتوا لمساعدتنا إن كان أفراد من عائلتكم فيها“.

Sad horrible news from #Colombo #SriLanka coward terrorist act killed many …

Terrorist knows only colour of blood, they don't have any religion of God

pic.twitter.com/nd0kC6NjOC

— Nishant̵̨͇̻͕̬̩̪̾ ???? (@2dnishant) April 21, 2019