مئات القتلى والجرحى بانفجارات طالت كنائس وفنادق في سريلانكا (صور وفيديو)

مئات القتلى والجرحى بانفجارات طالت كنائس وفنادق في سريلانكا (صور وفيديو)

المصدر: فريق التحرير

أفادت وسائل إعلام سريلانكية، اليوم الأحد، بوقوع عدة انفجارات في كولومبو، ما أسفر في حصيلة أولية عن وقوع 50  قتيلاً على الأقل وإصابة المئات.

وقال مدير مستشفى كولومبو الوطني في سريلانكا إن الانفجار أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة 280 على الأقل.

وقالت مصادر سياسية تعقيبًا إن انفجارات قوية، أصابت كنيستين سريلانكيتين وفندقين بكولومبو، فيما توقعت مصادر أخرى أن 6 انفجارات وقعت صباح اليوم في مناطق مختلفة.

وجاء في نداء باللغة الإنجليزية نشرته كنيسة ”سان سيباستيان“ في ”نيغومبو“ في صفحتها على فيسبوك: ”اعتداء على كنيستنا، نرجوكم أن تاتوا لمساعدتنا إن كان أفراد من عائلتكم فيها“.

من جهتها، قالت مصادر بالشرطة إن انفجارات وقعت في كنيستين وفندقين بسريلانكا في عيد القيامة، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

ويقع الفندقان وإحدى الكنيستين في العاصمة كولومبو في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.

وقال مصدر في فريق المفرقعات بالشرطة إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان انتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، مضيفاً: “ فرقنا تشارك في نقل الضحايا“.

وأكدت مصادر من فندقين سياحيين بارزين في كولومبو التفجيرات ولكنها لم تذكر أي تفاصيل، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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