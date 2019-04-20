نائب المرشد الإيراني يشيد بـ“إجراءات“ السعودية للحج

أشاد نائب المرشد الإيراني لشؤون الحج والعمرة علي قاضي عسكر بـ“الإجراءات“ السعودية للحج، التي تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، على حد تعبيره.

وقال خلال لقاء جمعه مع رجال الدين والمسؤولين عن قوافل حج التمتع للعام الجاري: ”إن ظروف الحج شهدت تحسنًا خلال العامين الماضيين بشكل كبير، وبرامج الحج والزيارة تسير بيسر“.

وأكد عسكر أن بلاده ليس لديها أي مشاكل مع وزارة الحج السعودية في مسألة إتمام مراسم الحج، مُطمئنًا مواطني بلاده الزائرين للأراضي المقدسة للحج هذا العام من عدم القلق.

وقال: ”ليست لدينا مشكلة مع وزارة الحج السعودية، وبناءً على هذا لا يجب على الزوار القلق أو التوتر، حيث تغير توجه السعودية خلال الأعوام الأخيرة في هذا الصدد“.

وأضاف عسكر: ”هذا الحديث لا يعني فصل الحج عن القضايا السياسية، رغم تأكيدنا الدائم على فصل الحج عن العلاقات السياسية بين البلدين“، وفقًا لما نقلتهُ وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ نقلًا عن موقع الحج الإيراني الإلكتروني.

وفي سياق تحضيرات إيران لمراسم الحج وعمرة العام الجاري، كان رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان قد كشف عن جهود تبذلها إيران لإعادة إطلاق رحلات مناسك العمرة الفردية مجددًا للمواطنين الإيرانيين عقب موسم الحج القادم.

وقال في حديث أجرته معه وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية في شهر شباط/فبراير الماضي: إن ”هناك ما يقرب من 6 ملايين من مواطنينا مدرجون في قائمة إقامة مناسك العمرة، حيث طرح المجلس الأعلى للحج مؤخرًا مسألة إطلاق رحلات العمرة بعد مناقشة الأمور اللازمة لها“.

وأعلن رشيديان أن إيران تعتزم إرسال 86 ألفًا و500 مواطن لموسم الحج القادم، لافتًا إلى أن بلاده طلبت من السلطات السعودية إضافة 10 آلاف حاج آخرين.