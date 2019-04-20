رئيس المفوضية الأوروبية يقترح منصبًا جديدًا لميركل بعد انتهاء ولايتها

اقترح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إسناد منصب على المستوى الأوروبي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد انتهاء ولايتها في خريف 2021.

ونقلت مجموعة ”فونكه“ الألمانية الإعلامية، السبت، عن يونكر قوله: إنه ”لا يمكن تصور أن تصبح أنجيلا ميركل في طي النسيان“، مشيرًا إلى أنها ”ليست مجرد شخص محترم، بل بمثابة عمل فني شامل جدير بالحب“، حسب تعبيره.

وفي إشارة إلى إمكانية تولي ميركل أحد المناصب داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي، قال يونكر: ”ستكون ذات كفاءة عالية في ذلك“، متسائلًا: ”هل يمكن تصور السياسة الأوروبية بدون ميركل“؟.

ورغم أن ميركل أعلنت، سابقًا، أنها لا تطمح إلى أي منصب سياسي جديد بعد انتهاء ولايتها الحالية، إلا أن ثمة تكهنات لدى الأوساط السياسية والإعلامية الأوروبية تشير إلى أن ميركل قد تتسلم منصبًا داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات يونكر وسط استعدادات لإجراء انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية أيار/مايو المقبل، والتي ستسفر عن تعيين رئيس جديد للمفوضية الأوروبية، بدلًا من يونكر الذي يشغل المنصب منذ العام 2014.

يشار إلى أن يونكر هو سياسي من لوكسمبورغ، شغل منصب وزير المالية وكذلك رئاسة الحكومة في بلاده، قبل أن يتسلم رئاسة المفوضية الأوروبية.