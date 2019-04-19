الديمقراطيون يرفضون اقتراحًا لحجب أجزاء من تقرير مولر

رفضت قيادات الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي الجمعة اقتراحا من وزير العدل وليام بار للسماح لهم بالاطلاع على نسخة أقل اختصارا من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي تولى التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وكرر ستة من النواب الديمقراطيين بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب يحمل تاريخ اليوم مطالبتهم لبار بإتاحة تقرير مولر للكونغرس كاملا دون أي اختصار أو حجب. لكنهم قالوا إنهم على استعداد لمناقشة الأمر مع وزارة العدل لتوفيق الآراء بين الجانبين.