السجن 30 عامًا لشقيق المتشدد الفرنسي محمد المراح

المصدر: أ ف ب

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الخميس، حكم الاستئناف بحق عبدالقادر المراح، بالسجن 30 عامًا، بتهمة ”التواطؤ“ مع شقيقه محمد المراح في قتل 7 أشخاص في آذار/ مارس 2012.

وساد صمت في قاعة الجلسة لدى تلاوة الحكم أعقبته دموع أهالي الضحايا.

وقال إريك دوبون موريتي محامي المتهم الرئيسي: ”كيف يمكن الحكم بالسجن 30 عامًا لشخص متهم بالتواطؤ حتى في أكثر الارتكابات فظاعة؟ هذا الحكم فاجأ جميع الأخصائيين القضائيين“.

وأشار إلى عزمه الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذ بعد مداولات استمرت 12 ساعة، نصرًا لفريق الادعاء الذي لم يحصل على طلبه إصدار حكم بالسجن مدى الحياة لكنه انتزع الاتهام بـ“التواطؤ“ مع الجرائم التي ارتكبها الإسلامي المتحدر من مدينة ”تولوز“ الفرنسية.

وكان الرهان الرئيس في مرحلة الاستئناف هذه، يكمن في تحديد الدور المحدد الذي أداه عبدالقادر المراح قبل جرائم القتل التي نفذها شقيقه منفردًا بين 11 و19 آذار/ مارس 2012.

واعتبرت المحكمة أن عبدالقادر المراح كان مسؤولًا عن سرقة دراجة نارية استخدمها شقيقه في الاغتيالات التي نفذها وهو كان ”شريكًا“ له في الجرائم.