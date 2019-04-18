أمريكا: ندعم انتقالًا ديمقراطيًا بقيادة ”مدنيين“ في السودان

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قالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس إن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب