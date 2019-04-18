تقرير مولر: ترامب قال عند علمه بتعيين محقق خاص ”إنها نهاية رئاستي“‎

ذكر تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، أن الرئيس دونالد ترامب اعتقد أن تعيين محقق خاص يشرف على التحقيق الاتحادي في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 ينذر بنهاية رئاسته.

وقال التقرير إنه عندما أبلغ وزير العدل السابق جيف سيشنز الرئيس بتعيين مولر في مايو أيار 2017، قال ترامب وقد رجع بظهره للوراء على مقعده: ”يا إلهي، هذا أمر فظيع، هذه نهاية رئاستي، لقد انتهيت“.

ثم سأل ترامب وزير العدل، الذي وبّخه على مدى شهور لتنحيه عن التحقيق الروسي: ”كيف سمحت بحدوث هذا يا جيف؟“ مضيفًا أن الوزير تخلى عنه.

ونُشرت تفاصيل تحقيق مولر اليوم الخميس، وأظهرت أن ترامب حاول عرقلة التحقيق مما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة عرقلة العدالة.

وذكر التقرير أن سيشنز الذي استقال في نوفمبر تشرين الثاني يتذكر أن ترامب قال له: ”من المفترض أن تحميني“ أو كلمات من هذا القبيل.