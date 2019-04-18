موسكو: لم نطلع على تقرير مولر حول التدخل بالانتخابات الأمريكية‎

قالت موسكو، الخميس، إنها ”لم تطلع بعد“ على تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، ردًا على سؤال بهذا الشأن: ”لا، لم يتم الاطلاع عليه بعد“، بحسب وكالة ”سبوتنيك“ المحلية.

وأضاف أنه ”يجب تصفحه (التقرير) وفهم ما إذا كان يتضمن شيئًا يستحق التحليل، قبل إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الأمر“.

وفي وقت سابق اليوم، أكد المدعي العام وزير العدل الأمريكي، ريتشارد بار، عدم حدوث أي تآمر بين الرئيس دونالد ترامب، أو أي مواطن أمريكي آخر، مع السلطات الروسية أثناء انتخابات 2016.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ”بار“ في واشنطن، قبل تسليم التقرير إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي.

ونفت موسكو مرارًا، وعلى مستويات مختلفة، أي ضلوع لها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية أو تواطؤها مع ترامب.

وفي مارس/ آذار الماضي، أنهى مولر الذي كان مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، 22 شهرًا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينهم 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترامب، بـ“اختلاس أموال“.

وقام مولر الذي بقي بعيدًا عن الضجة السياسية والإعلامية، بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.