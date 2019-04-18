الشرطة الأمريكية تعتقل مرشحًا لرئاسة غواتيمالا

اعتقلت الشرطة في مدينة ميامي الأمريكية ماريو أورليانا أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة في غواتيمالا، بتهمة ”التعامل مع تجار مخدرات مكسيكيين، وتهريب السلاح والتخطيط لاغتيال منافسين سياسيين“، وفق إعلام محلي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن الشرطة الأمريكية احتجزت أورليانا؛ لتورطه في التعامل مع تجار المخدرات في المكسيك واقتراحه لهم باستخدام موانئ البلاد، وتخطيطه لاغتيال معارضين سياسيين.

وقال مكتب الادعاء الأمريكي، وفق المصدر ذاته، إن أورليانا اعتقل بسبب مزاعمه في السماح لمجموعة ”‘Sinaloa karteli “ المتخصصة في تهريب المخدرات والاغتيالات، والتي تقوم بتمويله، باستخدام موانئ البلاد في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وأضاف مكتب الادعاء أنه في حال ثبت إدانه أورليانا سيتم الحكم عليه بالسجن ما بين 10 أعوام والمؤبد.

بدورها، قالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إنهم سيتعاملون مع السلطات في غواتيمالا، لتبيان صحة تورط أورليانا في تلك الادعاءات.

وحتى الساعة 16.10 تغ، لم تعقب السلطات في غواتيمالا على الواقعة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بغواتيمالا في 16 يونيو/ حزيران المقبل، وسيتم خلالها اختيار رئيس جديد للبلاد، ونائب له، إضافة إلى اختيار أعضاء البرلمان، والمجالس المحلية.