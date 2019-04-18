ترامب: تقرير مولر ”لم يجد أي تواطؤ أو عرقلة“ لسير العدالة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أنه ”يمضي يومًا طيبًا“ بعد صدور تقرير مولر، وأن التقرير ”لم يخلص إلى وجود تواطؤ أو عرقلة“ لسير العدالة.

وقال ترامب أمام مجموعة من المصابين من أفراد الجيش في لقاء بالبيت الأبيض: ”لم يكن هناك (أي شيء من ذلك) ولن يكون“.

وأضاف: ”يتعين أن نتعامل مع مثل هذه الأمور بكل دقة، وينبغي ألا يحدث ذلك على الإطلاق لأي رئيس آخر“.

انتصار كامل

وعلى صعيد ذي علاقة، قال الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس: إن نتائج التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر تبرئ ساحة ترامب وتظهر أنه تصرف بشكل مناسب عندما عزل جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال محاموه رودي جولياني وجاي سيكولو وجين راسكين ومارتن راسكين في بيان: ”نتائج التحقيق تمثل انتصارًا كاملًا للرئيس.. من الواضح أنه لم تكن هناك مخالفات جنائية“.