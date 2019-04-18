معترفًا بالهزيمة.. أردوغان يدعو الأتراك إلى ترك جدل الانتخابات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلى ترك الجدال والسجال الحاصل حول الانتخابات المحلية، والالتفات إلى المسائل الاقتصادية والأمنية وتوطيد وحدة البلاد، في خطاب اعتراف بالهزيمة على ما يبدو.

وقال أردوغان خلال مؤتمر بالعاصمة التركية أنقرة: ”علينا ترك الجدال والسجال الحاصل حول الانتخابات المحلية، والالتفات إلى المسائل الاقتصادية والأمنية، فالمصافحة والعناق وتوطيد وحدتنا ستكون عنوان المرحلة المقبلة“.

وشدد الرئيس التركي الذي خسر بلدية إسطنبول في ضربة سياسية قوية، على وجوب ترك الخلافات السياسية في المسائل المتعلقة بوجودية البلد جانبًا، والتحرك في إطار ”تحالف تركيا“ مع 82 مليون شخص.

لكن أردوغان قال إن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه سيواصل الطعن على نتيجة الانتخابات في اسطنبول بعدما أصبح مرشح المعارضة رئيسا لبلديته.

وأردف قائلًا: ”انتهى الجدل الذي ساد خلال فترة الانتخابات المحلية، الجميع الآن يتجهون إلى حياتهم اليومية ويركزون على أعمالهم“.

وشهدت تركيا في الـ 31 من آذار/ مارس الماضي، انتخابات الإدارة المحلية، ووصلت نسبة مشاركة الناخبين في هذا الاستحقاق إلى حدود 85%.