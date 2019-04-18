في طريقها إلى دبي.. طائرة روسية تهبط في طهران لإنقاذ أحد ركابها

هبطت طائرة من طراز بوينغ تابعة لشركة الطيران الروسي (Azur Air)، صباح اليوم الخميس، في مطار مهر آباد وسط العاصمة الإيرانية طهران، لإنقاذ حياة أحد ركابها بعد تدهور صحته.

وقال المدير العام لمكتب دراسة أسباب الحوادث الجوية التابع لمنظمة الطيران المدني الإيرانية حسين رضايي فر لوكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ”هبطت طائرة من طراز بوينغ تابعة لخطوط الجوية الروسية في مطار مهر آباد وسط طهران، لإنقاذ حياة أحد ركابها بسبب تدهور صحته“.

وأضاف رضايي فر ”الطائرة الروسية هي من طراز بوينغ 757 كانت متجهة من سانت بطرسبرغ إلى مطار مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة“، موضحًا أن ”الهبوط لهذه الطائرة كان ممكنًا في كل من مطار الخميني الدولي ومطار مهراباد، لكن الطيار اختار المطار الثاني للهبوط في حالات الطوارئ بسبب قربه من المدينة“.

وقال المسؤول الإيراني ”تم نقل المريض حاليًا مع أحد مرافقيه إلى المستشفى والطائرة تزودت بالوقود لتكمل رحلتها“، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية الراكب.