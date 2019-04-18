روحاني: قواتنا ليست تهديدًا للمنطقة وقرار أمريكا ضد الحرس الثوري ”إهانة لنا“

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس، إن قوات بلده ”لا تشكل تهديدًا“ لأي دولة في المنطقة.

جاء ذلك في الوقت الذي نظمت فيه طهران استعراضًا عسكريًا بمناسبة يوم الجيش للكشف عن أحدث عتادها العسكري.

وأضاف روحاني في كلمة في طهران بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: ”أريد أن أقول لدول المنطقة إن قواتنا المسلحة ليست ضدكم أو ضد مصالحكم الوطنية. إنها تقف ضد الغزاة.. السبب الجذري لمشكلاتنا هو النظام الصهيوني والإمبريالية الأمريكية“.

ووصف روحاني تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري منظمة إرهابية بأنه عمل ”بغيض“ و“إهانة“ لإيران.