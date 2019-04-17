الاتحاد الأوروبي يحث المجلس العسكري بالسودان على نقل السلطة للمدنيّين

استعجل الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، المجلس العسكري في السودان إلى نقل السلطة ”بشكل سريع“ إلى حكومة مدنية، قادرة على تلبية مطالب الشعب على أكمل وجه.

وقالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، فيديريكا موغريني، في بيان: ”إن الشعب السوداني أظهر شجاعة وتصميمًا على التغيير السلمي“، مؤكدة أن المجلس العسكري على استعداد للتفاوض مع جميع المجموعات السياسية في البلاد.

وأضافت موغريني: أن ”الطريقة الوحيدة لتلبية توقعات الشعب السوداني، وإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة هي نقل الإدارة بشكل سريع إلى حكومة مدنية تتمتع بسلطة كاملة“.

ودعت جميع الأطراف السودانية إلى الاعتدال، مؤكدة على وجوب محاسبة كل من يلجأ للعنف.

وطلبت موغريني، من المجلس العسكري ”الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتوفير المساعدات الإنسانية والإصلاح العاجل لقوات الأمن والشرطة في البلاد“.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للاتصال بالحكومة الانتقالية المدنية وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للشعب السوداني.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.