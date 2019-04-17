فرنسا تدعو إلى مشروع سوداني مشترك لحكم ديمقراطي شامل

دعت فرنسا، الأربعاء، السودانيين إلى ”تحديد مشروع مشترك لحكم ديمقراطي شامل“، وحذرت من استخدام العنف ضد المحتجين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للسفيرة الفرنسية لدى السودان، مانويلا بلتمان، عقب لقاء جمعها بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، في العاصمة الخرطوم.

وحثت بلتمان جميع القوى الفاعلة في السودان على اختيار فريق حكومي متخصص قادر على إجراء الإصلاحات اللازمة، ومجابهة التحديات.

وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الجاري، الرئيس عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر 2018.

وقالت بلتمان: إن ”إضفاء الشرعية على عملية الانتقال السلمي للسلطة في السودان لا يتحقق إلا باحترام إرادة الشعب، الذي يريد نقل السلطة إلى حكومة مدنية“.

وتابعت أن ”هذا هو الاتجاه الذي تدعمه كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي“.

وشكل الجيش السوداني مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين كحد أقصى، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.

وشددت بلتمان على ”ضرورة عدم اللجوء إلى العنف ضد التظاهرات في أنحاء السودان“.

ويواصل المحتجون فعالياتهم اليومية في السودان، في ظل مخاوف من أن يلتف الجيش على الحراك الشعبي ويتمسك بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.