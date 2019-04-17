الشرطة التركية تصيب نائبة موالية للأكراد أثناء تفريق احتجاجات على الانتخابات‎ (فيديو)

قال شاهد عيان من موقع احتجاجات على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في جنوب شرق تركيا يوم 31 مارس/ آذار، إن نائبة من المعارضة الموالية للأكراد أصيبت عندما استخدمت الشرطة مدافع الماء لتفريق المظاهرات.

وأكد حزب الشعوب الديمقراطي الأسبوع الماضي، أنه مستهدف في ”مؤامرة سياسية منظمة“، بعدما أصدر المجلس الأعلى للانتخابات قرارًا بأن عددًا من رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين للحزب لا يمكنهم تولي مناصبهم لأنهم سبق وفصلوا من وظائفهم بموجب مرسوم حكومي.

الشرطة التركية تفرق بالقوة محتجين على الانتخابات وتصيب نائبة موالية للأكراد#إرم_نيوز #تركيا pic.twitter.com/tjqu0sSpBe — إرم نيوز (@EremNews) April 17, 2019

واحتشد المتظاهرون في حي باغلار في ديار بكر، المدينة الرئيسية في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، للاحتجاج على قرار المجلس منح التفويض للمرشحين الذين احتلوا المركز الثاني وهم أعضاء بحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتدخلت الشرطة بعدما تجاهل المتظاهرون أوامر بالتفرق واستخدمت مدافع الماء لتفريق الحشود.

وأظهرت صور التقطت من الموقع أن النائبة في حزب الشعوب الديمقراطي رمزية توسون ألقيت أرضًا ما أدى لفقدانها الوعي، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن الشرطة تعمدت استهدافها.

وقال الشاهد إن توسون نُقلت إلى المستشفى.

وتظهر النتائج الأولية للانتخابات المحلية أن حزب العدالة والتنمية خسر إسطنبول والعاصمة أنقرة ومدنًا رئيسية أخرى في انتكاسة مفاجئة لأردوغان، لكن الحزب طلب إلغاء الانتخابات في إسطنبول وإعادتها بسبب ما قال إنها مخالفات أثرت على النتيجة.

وتتهم حكومة أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي ينفذ حملة تمرد منذ عقود في جنوب شرق تركيا، بينما ينفي الحزب وجود صلات مباشرة به، لكن الآلاف من أعضاء الحزب فصلوا أو سجنوا.