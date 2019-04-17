روحاني يدعو أمريكا لوقف العقوبات لمدة عام واحد

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى تعليق العقوبات ضد بلاده لمدة عام واحد بسبب الفيضانات التي ألحقت أضرارًا كبيرة في العديد من المدن الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن روحاني قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، اليوم، ”إذا كان الزعماء الأمريكيون حكيمين، فيجب عليهم إعلان تعليق العقوبات لمدة عام بسبب الفيضانات في إيران“.

واعتبر روحاني أن الفيضانات التي عصفت بالبلاد منذ 19 من مارس الماضي لنحو ثلاثة أسابيع كشفت عن ”الشر الذي تمثله الطبيعة الحقيقية للنظام الأمريكي“.

وقال حسن روحاني: ”الأمريكيون يواصلون التكرار، نحن على علاقات طيبة للغاية مع الشعب الإيراني، مشكلتنا هي الحكومة الإيرانية“، مبينًا أن هذه الفيضانات ”كانت أسوأ اختبار لحكومة الولايات المتحدة“ و ”كشف قادة النظام الأمريكي عن طبيعتهم“.

وبيّن روحاني ”لو كانوا أذكياء ولديهم الحكمة، لكانوا أعلنوا تعليق العقوبات بسبب الفيضانات في إيران، لمدة عام“، موضحًا ”لكن الأمريكيين لم يقولوا فقط أنهم لن يساعدوا ، لكنهم لن يسمحوا للإيرانيين [من الخارج] بإرسال المساعدات المالية عن طريق البنك إلى الهلال الأحمر“.

وقدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم الإثنين أن مليوني إيراني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة للفيضانات في إيران بعد هطول أمطار غزيرة على جزء كبير من البلاد.

وفي أوائل إبريل / نيسان الجاري، اشتكى الهلال الأحمر الإيراني من أنه لا يمكنه تلقي أي مساعدة مالية من المنظمة الدولية للصليب الأحمر بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي جعلت التعامل المصرفي مع إيران مستحيلًا تقريبًا.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن بـ ”الإرهاب الاقتصادي“، مضيفًا أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران في عام 2018 عرقلت جهود الهلال الأحمر الإيراني.

ورد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هذه المزاعم عن طريق التشكيك في ”إهمال“ نظام طهران والتأكيد على أن واشنطن ”مستعدة“ للمشاركة في الجهد المالي لمساعدة السكان المتضررين من خلال مساهمة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.