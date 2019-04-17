رغم ضغوط أردوغان.. مرشح المعارضة يفوز ببلدية إسطنبول

فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول متقدمًا على منافسه من حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الأخير الضغط لحرمانه من المقعد.

وحصل أوغلو حسب نتائج سجلات محاضر الانتخابات على 4 ملايين و169 ألفًا و765 صوتًا، مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفًا و36 صوتًا.

وفور انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات المحلية في إسطنبول اليوم الأربعاء قال مرشح المعارضة الرئيسي إنه يتوقع تنصيبه رئيسًا للبلدية على الرغم من مطالبة حزب أردوغان بإعادة الانتخابات في أكبر مدينة تركية.

وينهي مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بفوزه 25 عامًا من سيطرة حزب العدالة والتنمية وأسلافه من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي على المدينة.

وتعد هذه الهزيمة ضربة قاسية على نحو خاص بالنسبة لأردوغان الذي بدأ مسيرته السياسية رئيسًا لبلدية إسطنبول في التسعينيات.

وأمس الثلاثاء، بعد 16 يومًا من الطعون وإعادة فرز الأصوات، طلب حزب العدالة والتنمية من المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء الانتخابات في إسطنبول وإعادتها بسبب ما وصفه بالمخالفات، وقدم حلفاؤه في حزب الحركة القومية طلبًا مماثلًا اليوم الأربعاء.

كما حث حزب العدالة والتنمية المسؤولين على منع تفويض أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري إلى حين البت في طلبه.

لكن إمام أوغلو قاله إنه بانتهاء جميع عمليات إعادة الفرز في كل أنحاء المدينة اليوم الأربعاء، سيبدأ العمل كرئيس للبلدية حتى لو لم يمنحه المجلس الأعلى للانتخابات تفويضًا رسميًا، وأضاف أن حزب العدالة والتنمية يحاول الضغط على المسؤولين لإصدار قرارات معينة.

وقال إمام أوغلو للصحفيين في إسطنبول ”بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات سنتسلم مهمتنا.. هذا هو القانون“.