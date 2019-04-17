بعد حجب حسابات قادة الحرس الثوري.. إيران تهدد بمنع الانستغرام

هدد نائب المدعي العام في إيران جواد جاويدنيا الأربعاء بحجب موقع التواصل الاجتماعي ”الانستغرام“ الذي يستخدمه الإيرانيون بكثرة، بسبب قيام الموقع بحظر العديد من الصفحات والحسابات التابعة لكبار القادة في الحرس الثوري الإيراني؛ نتيجة تصنيفه منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية عن جاويدنيا قوله: ”لا توجد وسيلة لتصفية محتويات الانستغرام، والسبيل الذي أمامنا حجب الموقع بشكل كامل“، مضيفًا أن ”خيارنا الوحيد هو حجبه“.

وقال جاويدنيا فيما يتعلق بحجب الانستغرام لعدد من صفحات الحرس الثوري الإيراني: ”إن الأحداث الأخيرة وحجب الصفحات الشخصية لكثير من مسؤولينا، يؤكد عدم احترام الانستغرام للشعب الإيراني“.

وتابع وهو أيضًا أمين عام لجنة تحديد المحتوى الجنائي الذي تشرف على شبكة الإنترنت: على الرغم من أن هذا الحجب كان متوقعًا في الماضي، وحتى في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الاتصالات للتفاوض، فإن هذا لا يكفي.

ومنذ يوم أمس نفذ موقع الانستغرام حملة ضد الصفحات الخاصة بقادة الحرس الثوري الإيراني، بينهم القائد العام لهذه القوات اللواء محمد علي جعفري، وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، وقادة آخرون سابقون بينهم محسن رضائي، ومحمد باقر قاليباف، كما تم حظر حساب المرشد علي خامنئي، وكذلك حساب رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

وبرر موقع التواصل الاجتماعي ”الانستغرام“، في بيان له، اليوم الأربعاء، قرار الحجب بأنه يتوافق مع العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم 8 أبريل الجاري أنها وضعت الحرس الثوري، الجيش الإيديولوجي لإيران، على قائمة ”المنظمات الإرهابية الأجنبية“.