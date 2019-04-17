”انستغرام“ تغلق حساب رئيس السلطة القضائية الإيرانية وتوضح أسباب حملتها ضد المسؤولين الإيرانيين

ذكرت صحيفة الشرق، اليوم الأربعاء، في رسالة على تويتر، أن الصفحة الرسمية لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، رجل الدين المتشدد ”إبراهيم رئيسي“، تم حجبها، فيما أوضحت شركة انستغرام أن حملتها ضد المسؤولين الإيرانيين تأتي تبعًا للقوانين الأمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن ”حجب الحساب الرسمي لرئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، يأتي بعد يوم واحد من الحجب الرسمي للصفحات الخاصة ببعض قادة الحرس الثوري على هذه الشبكة الاجتماعية“.

ولم يتم نشر أي بيان رسمي في إيران بعد، لكن رئيس السلطة القضائية مدرج في قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وInstagram واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية في إيران، والتي لم يتم حجبها، لكن تتم مراقبتها إذا كانت المواد المنشورة تتعارض مع لوائح الجمهورية الإسلامية.

بدورها، أوضحت شركة انستغرام قيامها منذ أمس الثلاثاء بحجب العديد من الصفحات الخاصة بقادة الحرس الثوري الإيراني، وقالت ”نحن خاضعون لقوانين العقوبات الأمريكية، نحن نعمل مع المسؤولين الحكوميين المعنيين لضمان امتثالنا لالتزاماتنا بإنفاذ القانون، بما في ذلك وضع الحرس الثوري الإيراني (كمنظمة إرهابية خارجية)“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد تعرضت حساباته عبر الانستغرام للحجب الليلة الماضية، وقرر خامنئي تعيين إبراهيم رئيسي بمنصب رئيس السلطة القضائية في مطلع آذار/مارس الماضي.